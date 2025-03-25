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Арсенал нацелился на дорогостоящего форварда Спортинга
Канониры ищут усиление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" летом хочет усилить состав своей команды. По сообщениям TEAMtalk, лондонский клуб сделал официальный запрос на встречу с агентом форварда "Спортинга" Виктора Дьёкереша.
Главный тренер "канониров" Микель Артета имеет хорошие отношения с агентом Дьёкереша, что может стать преимуществом для "Арсенала" в конкуренции с другими клубами, заинтересованными в шведском форварде.
Виктор в текущем сезоне сыграл 41 матч, забил 40 голов и отдал 10 ассистов.
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Источник:TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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