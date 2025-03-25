Арсенал нацелился на дорогостоящего форварда Спортинга

"Арсенал" летом хочет усилить состав своей команды. По сообщениям TEAMtalk, лондонский клуб сделал официальный запрос на встречу с агентом форварда "Спортинга" Виктора Дьёкереша.

Главный тренер "канониров" Микель Артета имеет хорошие отношения с агентом Дьёкереша, что может стать преимуществом для "Арсенала" в конкуренции с другими клубами, заинтересованными в шведском форварде.

Виктор в текущем сезоне сыграл 41 матч, забил 40 голов и отдал 10 ассистов.