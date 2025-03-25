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Арсенал нацелился на дорогостоящего форварда Спортинга

Англия

Канониры ищут усиление

Арсенал нацелился на дорогостоящего форварда Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" летом хочет усилить состав своей команды. По сообщениям TEAMtalk, лондонский клуб сделал официальный запрос на встречу с агентом форварда "Спортинга" Виктора Дьёкереша.

Главный тренер "канониров" Микель Артета имеет хорошие отношения с агентом Дьёкереша, что может стать преимуществом для "Арсенала" в конкуренции с другими клубами, заинтересованными в шведском форварде.

Виктор в текущем сезоне сыграл 41 матч, забил 40 голов и отдал 10 ассистов.

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Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Микель Артета Виктор Дьёкереш
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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