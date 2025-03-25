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Манчестер Сити желает приобрести вингера Реала
Родриго может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго привлек внимание "Манчестер Сити".
По информации El Chiringuito, представители английского клуба уже связались с футболистом. "Манчестер Сити" готов предложить Родриго желаемую позицию вингера и увеличить его зарплату.
Родриго провел 41 матч в этом сезоне за "Реал", забив 13 голов и отдав 8 результативных передач.
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