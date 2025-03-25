Манчестер Сити желает приобрести вингера Реала

Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго привлек внимание "Манчестер Сити".

По информации El Chiringuito, представители английского клуба уже связались с футболистом. "Манчестер Сити" готов предложить Родриго желаемую позицию вингера и увеличить его зарплату.

Родриго провел 41 матч в этом сезоне за "Реал", забив 13 голов и отдав 8 результативных передач.