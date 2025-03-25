Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда Ливерпуля этим летом не планирует переезжать в Саудовскую Аравию
Салах этим летом может стать свободным агентом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не ведет никаких переговоров о переезде в Саудовскую Аравию этим летом. Об этом сообщает talkSPORT.
Это может помочь "Ливерпулю" в переговорах по новому контракту с игроком, ведь этим летом Салах может стать свободным агентом.
Стоит отметить, что Мохаммед является главной трансферной целью для руководителей Саудовской профессиональной лиги. В 2023 году "Аль-Иттихад" предлагал за футболиста 150 миллионов фунтов.
Читайте такжеАрсенал ведет борьбу с Ливерпулем за защитника Аякса
По теме
Оцените этот материал:
Источник:talkSPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Португалец в приоритете. Шахтер рассматривает два варианта на замену Пушичу
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона
- 4 команды АПЛ следят за бомбардиром Динамо, – журналист
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000