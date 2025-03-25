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Звезда Ливерпуля этим летом не планирует переезжать в Саудовскую Аравию

Англия

Салах этим летом может стать свободным агентом

Звезда Ливерпуля этим летом не планирует переезжать в Саудовскую Аравию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не ведет никаких переговоров о переезде в Саудовскую Аравию этим летом. Об этом сообщает talkSPORT.

Это может помочь "Ливерпулю" в переговорах по новому контракту с игроком, ведь этим летом Салах может стать свободным агентом.

Стоит отметить, что Мохаммед является главной трансферной целью для руководителей Саудовской профессиональной лиги. В 2023 году "Аль-Иттихад" предлагал за футболиста 150 миллионов фунтов.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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