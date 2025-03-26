Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси вступает в борьбу за испанскую звезду
Лондонцы хотят опередить "Реал" и "Барселону"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" сделал решительный шаг на трансферном рынке и ведет переговоры о подписании Нико Уильямса из "Атлетика" на следующий сезон. Испанский вингер, один из самых ярких талантов в Европе, уже привлек внимание таких грандов, как "Реал Мадрид", "Барселона", "Бавария", и "Арсенал", но именно "Челси" пытается опередить конкурентов в борьбе за его подпись.
"Синие" стремятся усилить атаку, вкладывая средства в молодых игроков с высоким потенциалом. Клаусула Уильямса составляет около 50 миллионов фунтов, и "Челси" готовы активировать ее.
Однако трансфер не будет простым. Игрок имеет амбициозные спортивные цели, а его высокая зарплата может усложнить переговоры. Все зависит от того, сможет ли "Челси" убедить вингера присоединиться к ним.
Добавим, что в этом сезоне на счету Нико Уильямса 9 голов и 7 ассистов в 37 матчах за "Атлетик" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Шаран: Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию...
- Кремль назвал объекты, которых будет касаться запрет ударов по энергетике
- Тотти - о визите в Москву: Я не политик и не дипломат, я спортсмен - без проблем поеду в Киев с той же целью
- Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом