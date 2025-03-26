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Челси вступает в борьбу за испанскую звезду

Англия

Лондонцы хотят опередить "Реал" и "Барселону"

Челси вступает в борьбу за испанскую звезду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" сделал решительный шаг на трансферном рынке и ведет переговоры о подписании Нико Уильямса из "Атлетика" на следующий сезон. Испанский вингер, один из самых ярких талантов в Европе, уже привлек внимание таких грандов, как "Реал Мадрид", "Барселона", "Бавария", и "Арсенал", но именно "Челси" пытается опередить конкурентов в борьбе за его подпись.

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"Синие" стремятся усилить атаку, вкладывая средства в молодых игроков с высоким потенциалом. Клаусула Уильямса составляет около 50 миллионов фунтов, и "Челси" готовы активировать ее.

Однако трансфер не будет простым. Игрок имеет амбициозные спортивные цели, а его высокая зарплата может усложнить переговоры. Все зависит от того, сможет ли "Челси" убедить вингера присоединиться к ним.

Добавим, что в этом сезоне на счету Нико Уильямса 9 голов и 7 ассистов в 37 матчах за "Атлетик" во всех турнирах.

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Барселона Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Нико Уильямс
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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