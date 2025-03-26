Ньюкасл рассматривает возможность подписания звездного нападающего из Серии А

Форварда "Фиорентины" Мойзе Кин связывают с рядом английских клубов, но, по информации от журналиста Даниэле Лонго, "Ньюкасл Юнайтед" проявляет к нему особый интерес.

Как сообщается, если Александер Исак покинет "Ньюкасл" этим летом, то Кин станет главным кандидатом на его замену. Клуб уже установил контакт с окружением игрока, который в свое время не смог закрепиться в "Эвертоне".

В контракте 24-летнего нападающего прописана клаусула в 52 миллиона евро, и "Ньюкасл" сейчас оценивает возможность ее активации. Сам Кин настоял на включении этого пункта, и клаусулу можно будет активировать с 1 по 15 июля этого года.

Добавим, что в этом сезоне на счету Кина 20 голов и 3 ассиста в 34 матчах за "Фиорентину" во всех турнирах.