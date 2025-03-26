Манчестер Юнайтед следит за одноклубником Забарного

По информации CaughtOffside, "Манчестер Юнайтед" уже некоторое время внимательно следит за выступлениями Джастина Клюйверта из "Борнмута". "Красные дьяволы" добавили молодого игрока в свой список трансферных целей как альтернативу на фланге и в атакующей линии.

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Однако не только "МЮ" следит за ним. "Ньюкасл" считает Клюйверта стратегическим подписанием, которое может усилить их атаку. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" тоже среди претендентов. Заинтересованные клубы считают, что 25-летний игрок может значительно усилить их команду, и они хотят осуществить переход после завершения сезона.

Запрашиваемая цена "Борнмута" – 50-55 миллионов евро, что считается разумной суммой для потенциальных покупателей. Нидерландец открыт к переезду, если получит предложение от одного из крупных клубов Премьер-Лиги.

Добавим, что в этом сезоне на счету Клюйверта 13 голов и 7 ассистов в 32-х матчах за "Борнмут" во всех турнирах.