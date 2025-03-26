Лондонский топ-клуб собирается оформить трансфер 17-летнего талантливого хавбека из Чемпионшипа

Лондонский "Тоттенхэм" готов предложить 45 миллионов евро за юного таланта из Чемпионшипа.

Как сообщает издание Fichajes, руководство "шпор" намерено оформить трансфер 17-летнего Криса Ригга в ближайшее трансферное окно. Существует серьезная конкуренция за подписание полузащитника "Сандерленда", которого уже называют одним из самых талантливых английских футболистов своего поколения.

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На данный момент "Тоттенхэм" лидирует в гонке за его трансфер, предлагая игроку очень комфортные условия для развития и дальнейшего прогресса в команде, играющей в Английской Премьер-лиге.

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В этом сезоне Крис Ригг отметился 4 голами и одним ассистом в 36 матчах за "Сандерленд" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.