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Лондонский топ-клуб собирается оформить трансфер 17-летнего талантливого хавбека из Чемпионшипа

Англия

За футболиста предлагают огромные деньги

Лондонский топ-клуб собирается оформить трансфер 17-летнего талантливого хавбека из Чемпионшипа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Тоттенхэм" готов предложить 45 миллионов евро за юного таланта из Чемпионшипа.

Как сообщает издание Fichajes, руководство "шпор" намерено оформить трансфер 17-летнего Криса Ригга в ближайшее трансферное окно. Существует серьезная конкуренция за подписание полузащитника "Сандерленда", которого уже называют одним из самых талантливых английских футболистов своего поколения.

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На данный момент "Тоттенхэм" лидирует в гонке за его трансфер, предлагая игроку очень комфортные условия для развития и дальнейшего прогресса в команде, играющей в Английской Премьер-лиге.

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В этом сезоне Крис Ригг отметился 4 голами и одним ассистом в 36 матчах за "Сандерленд" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Сандерленд
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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