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Лидер Баварии и сборной Англии высказался о насыщенном календаре матчей
Никогда не будет жаловаться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн поделился мыслями относительно насыщенного графика матчей.
"Не думаю, что к игрокам действительно прислушиваются, если быть полностью честным. Но все хотят получить свою долю – свой турнир, свою награду, а футболисты вынуждены просто принимать это и играть. Но есть как есть. Я люблю играть в футбол, поэтому никогда не буду жаловаться на то, что приходится выходить на поле.
Если правильно распределять нагрузку вместе с тренерами, менеджерами и клубом, можно найти способы получить больше отдыха в определенные моменты. Но это непростой вопрос, непростая ситуация. Думаю, здесь можно найти баланс, но посмотрим, как все сложится.
В конце концов, трудно что-то выбирать, ведь каждый матч важен. Играть за "Баварию" важно. Играть за сборную Англии важно. У каждого есть свои цели, которых они стремятся достичь, и как игрок ты должен это принять", – сказал Кейн.
Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 32 гола и 11 ассистов в 37 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
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