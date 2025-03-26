Экс-нападающий Ливерпуля считает Трента Александера-Арнольда легендой клуба

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн прокомментировал ситуацию Трента Александера-Арнольда, который собирается присоединиться к мадридскому "Реалу" летом на правах свободного агента.

"Его уже можно назвать легендой клуба. Трент выиграл все возможные трофеи с "Ливерпулем", поэтому теперь он сделал тот выбор, который он считает лучшим для своей карьеры. Я могу сказать болельщикам, что дело не в деньгах или преданности. Он мог остаться в "Ливерпуле", потому что сейчас это одна из лучших команд Европы, но никто не имеет права лишать его шанса уйти в один из крупнейших клубов мира, где он сможет получить новый опыт".