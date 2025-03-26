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Экс-нападающий Ливерпуля считает Трента Александера-Арнольда легендой клуба
Однако он не против того, чтобы он покинул команду летом
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн прокомментировал ситуацию Трента Александера-Арнольда, который собирается присоединиться к мадридскому "Реалу" летом на правах свободного агента.
"Его уже можно назвать легендой клуба. Трент выиграл все возможные трофеи с "Ливерпулем", поэтому теперь он сделал тот выбор, который он считает лучшим для своей карьеры. Я могу сказать болельщикам, что дело не в деньгах или преданности. Он мог остаться в "Ливерпуле", потому что сейчас это одна из лучших команд Европы, но никто не имеет права лишать его шанса уйти в один из крупнейших клубов мира, где он сможет получить новый опыт".
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Напомним, что действующий контракт 26-летнего Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" подходит к концу по завершении этого сезона. "Реал" предложил ему соглашение сроком на пять лет до лета 2030 года.
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