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Экс-нападающий Ливерпуля считает Трента Александера-Арнольда легендой клуба

Англия

Однако он не против того, чтобы он покинул команду летом

Экс-нападающий Ливерпуля считает Трента Александера-Арнольда легендой клуба

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн прокомментировал ситуацию Трента Александера-Арнольда, который собирается присоединиться к мадридскому "Реалу" летом на правах свободного агента.

"Его уже можно назвать легендой клуба. Трент выиграл все возможные трофеи с "Ливерпулем", поэтому теперь он сделал тот выбор, который он считает лучшим для своей карьеры. Я могу сказать болельщикам, что дело не в деньгах или преданности. Он мог остаться в "Ливерпуле", потому что сейчас это одна из лучших команд Европы, но никто не имеет права лишать его шанса уйти в один из крупнейших клубов мира, где он сможет получить новый опыт".

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Напомним, что действующий контракт 26-летнего Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" подходит к концу по завершении этого сезона. "Реал" предложил ему соглашение сроком на пять лет до лета 2030 года.

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Майкл Оуэн Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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