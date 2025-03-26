Челси готовы конкурировать с Астон Виллой за первого номера сборной Франции

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Челси" и "Астон Вилла" серьезно рассматривают возможность подписания вратаря "Милана" Майка Меньяна, который этим летом может быть доступен по сниженной цене.

По информации источников, "Челси" следит за Меньяном уже более года и находится в постоянном контакте с его окружением относительно возможного перехода на "Стэмфорд Бридж". "Астон Вилла" также заинтересована в трансфере вратаря, ведь клуб ищет долгосрочную замену Эмилиано Мартинесу. Однако пока бирмингемцы не делали конкретных шагов по подписанию француза.

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Несмотря на статус капитана "Милана", переговоры о продлении его контракта до 2029 года пока не завершены. Действующее соглашение вратаря с клубом действует до 2026-го, но его нестабильная форма в текущем сезоне замедлила переговоры, что открывает возможности для "Челси" и "Астон Виллы".

По данным TEAMtalk, прошлым летом "Милан" оценивал вратаря в 80 миллионов евро, но если контракт не будет продлен, то в конце сезона он может быть доступен за вдвое меньшую сумму.

Добавим, что в этом сезоне Меньян сыграл в 41 матч за "Милан" во всех турнирах, пропустив 47 голов и 11 раз оставив свои ворота "сухими".