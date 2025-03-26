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Перспективный нападающий Брайтона может оказаться в лондонском топ-клубе
Футболист может сделать шаг вперед в своей карьере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный нападающий "Брайтона" может оказаться в лондонском "Тоттенхэме".
Как сообщает издание Fichajes, руководство "шпор" уже работает над планами на следующий сезон, а одной из их главных целей является 21-летний Хулио Энсисо. Парагваец, который умеет играть на позиции вингера и атакующего полузащитника, принадлежит "чайкам", однако до конца этого сезона выступает в аренде за "Ипсвич", где он получает регулярное игровое время.
Считается, что интерес со стороны "Тоттенхэма" не является случайным, поскольку лондонский клуб видит в нем усиление атаки своей команды, а также перспективу на будущее.
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В этом сезоне Хулио Энсисо отметился одним голом и одним ассистом в 16 матчах за "Брайтон" во всех турнирах. В составе "Ипсвича" парагваец успел провести 5 игр и отдать одну результативную передачу.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
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