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Перспективный нападающий Брайтона может оказаться в лондонском топ-клубе

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Футболист может сделать шаг вперед в своей карьере

Перспективный нападающий Брайтона может оказаться в лондонском топ-клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Перспективный нападающий "Брайтона" может оказаться в лондонском "Тоттенхэме".

Как сообщает издание Fichajes, руководство "шпор" уже работает над планами на следующий сезон, а одной из их главных целей является 21-летний Хулио Энсисо. Парагваец, который умеет играть на позиции вингера и атакующего полузащитника, принадлежит "чайкам", однако до конца этого сезона выступает в аренде за "Ипсвич", где он получает регулярное игровое время.

Считается, что интерес со стороны "Тоттенхэма" не является случайным, поскольку лондонский клуб видит в нем усиление атаки своей команды, а также перспективу на будущее.

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В этом сезоне Хулио Энсисо отметился одним голом и одним ассистом в 16 матчах за "Брайтон" во всех турнирах. В составе "Ипсвича" парагваец успел провести 5 игр и отдать одну результативную передачу.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Ипсвич Таун Хулио Сесар Энсисо
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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