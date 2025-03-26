Бен Чилвелл: Я тренировался в Челси отдельно в течение нескольких месяцев

Защитник лондонского "Челси" Бен Чилвелл, который сейчас выступает на правах аренды за "Кристал Пэлас", рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в первой половине сезона.

"Большую часть времени я тренировался в одиночку. Меня не добавляли в заявку на матчи, поэтому я просто ждал, когда у меня появится возможность куда-то пойти. Если в январе ты должен куда-то пойти, то необходимо быть в хорошей форме, иначе не будет никаких приглашений от других команд, поэтому единственным проигравшим в этом случае будешь ты.

Тренироваться отдельно от команды в течение многих месяцев было непросто. Однако мысль о том, что я все же покину клуб зимой или летом, мотивировала меня. Последние пять месяцев были для меня хорошей возможностью для того, чтобы обновиться и перезарядиться.

В "Челси" было много вещей, которые я не мог контролировать, впрочем я уважаю решение клуба. Я делал все, что зависело от меня, независимо от того, был ли я сам или с группой. Я приходил на тренировки и выкладывался на максимум".