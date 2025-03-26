  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-защитник Ливерпуля высказался о возможном переходе Трента в Реал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Ливерпуля высказался о возможном переходе Трента в Реал

Англия

Понимает футболиста

Экс-защитник Ливерпуля высказался о возможном переходе Трента в Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" высказался о возможном переходе Трента в "Реал".

По словам Стивена Уорнока, критика игрока несправедлива, и он может делать свой собственный выбор. Болельщики, по словам экс-футболиста, должны тепло провести Трента.

"Из-за этих сообщений Александр-Арнольд подвергся критике с некоторых сторон, но это несправедливо. Не могу поверить в негатив, направленный в сторону Трента Александер-Арнольда и его потенциального ухода из "Ливерпуля".

Я видел комментарии вроде "ему должно быть стыдно" и "он не предан клубу". Эти комментарии ошибочны.

Он имеет право делать свой собственный выбор и испытать себя в другой лиге и в другой стране. Он выиграл всё с "Ливерпулем", был невероятным помощником для клуба, и болельщики должны тепло его проводить", - сказал Уорнок.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 25 марта Тренту Александеру-Арнольду поступило предложение от "Реала". Он может уйти из клуба свободным агентом в конце сезона.

По теме
yellow-arrow
Ноттингем работает над продлением контракта с ключевым защитником
yellow-arrow
Ноттингем Форест рассчитывает, что травма ключевого нападающего несерьёзная
yellow-arrow
Ключевой нападающий Арсенала в ближайшее время может вернуться на поле после травмы
Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости