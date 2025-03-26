Экс-защитник "Ливерпуля" высказался о возможном переходе Трента в "Реал".

По словам Стивена Уорнока, критика игрока несправедлива, и он может делать свой собственный выбор. Болельщики, по словам экс-футболиста, должны тепло провести Трента.

"Из-за этих сообщений Александр-Арнольд подвергся критике с некоторых сторон, но это несправедливо. Не могу поверить в негатив, направленный в сторону Трента Александер-Арнольда и его потенциального ухода из "Ливерпуля".

Я видел комментарии вроде "ему должно быть стыдно" и "он не предан клубу". Эти комментарии ошибочны.

Он имеет право делать свой собственный выбор и испытать себя в другой лиге и в другой стране. Он выиграл всё с "Ливерпулем", был невероятным помощником для клуба, и болельщики должны тепло его проводить", - сказал Уорнок.