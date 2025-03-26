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Экс-защитник Ливерпуля высказался о возможном переходе Трента в Реал
Понимает футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" высказался о возможном переходе Трента в "Реал".
По словам Стивена Уорнока, критика игрока несправедлива, и он может делать свой собственный выбор. Болельщики, по словам экс-футболиста, должны тепло провести Трента.
"Из-за этих сообщений Александр-Арнольд подвергся критике с некоторых сторон, но это несправедливо. Не могу поверить в негатив, направленный в сторону Трента Александер-Арнольда и его потенциального ухода из "Ливерпуля".
Я видел комментарии вроде "ему должно быть стыдно" и "он не предан клубу". Эти комментарии ошибочны.
Он имеет право делать свой собственный выбор и испытать себя в другой лиге и в другой стране. Он выиграл всё с "Ливерпулем", был невероятным помощником для клуба, и болельщики должны тепло его проводить", - сказал Уорнок.
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Напомним, что 25 марта Тренту Александеру-Арнольду поступило предложение от "Реала". Он может уйти из клуба свободным агентом в конце сезона.
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