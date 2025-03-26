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Ключевой нападающий Арсенала в ближайшее время может вернуться на поле после травмы
Об этом сообщает журналист Чарльз Уоттс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой нападающий лондонского "Арсенала" в ближайшее время может вернуться на футбольное поле после травмы.
Согласно информации от авторитетного журналиста Чарльза Уоттса, есть высокая вероятность того, что Букайо Сака может вернуться к полноценным тренировкам с командой до матча 30-го тура АПЛ с "Фулхэмом". В случае, если физическое состояние 23-летнего англичанина во время тренировок будет в норме, он сможет принять участие в поединке с "дачниками".
Считается, что его скорейшее возвращение станет возможным благодаря постепенному и осторожному увеличению нагрузок в период мартовского перерыва на матчи национальных сборных, который Сака пропустил.
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В этом сезоне Букайо Сака забил 9 голов и отдал 13 ассистов в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Он не играл с конца прошлого года, когда получил травму в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:5).
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