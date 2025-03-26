Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест рассчитывает, что травма ключевого нападающего несерьёзная
Один из лучших футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" рассчитывает, что травма ключевого нападающего несерьёзная.
Крис Вуд в сборной Новой Зеландии получил травму бедра. Клуб оценит его состояние по возвращении в четверг, но рассчитывают, что повреждение несерьёзное.
33-летний футболист не вышел на второй тайм матча Новой Зеландии против Новой Каледонии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Крис Вуд в этом сезоне провёл 32 матча за "Ноттингем Форест", в которых отметился 18-ю голами и тремя голевыми передачами.
Ближайший матч "лесники" проведут против "Брайтона" в Кубке Англии. Поединок состоится в субботу 29 марта и начнётся в 19:15 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- В ГУР рассказали, когда Россия планирует завершить войну в Украине
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- В эти выходные возобновляется чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о весенней части сезона
- Журналист: Зинченко держится за бренд Арсенала, за Лондон и хороший контракт
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО