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Ноттингем Форест рассчитывает, что травма ключевого нападающего несерьёзная

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Ноттингем Форест рассчитывает, что травма ключевого нападающего несерьёзная

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" рассчитывает, что травма ключевого нападающего несерьёзная.

Крис Вуд в сборной Новой Зеландии получил травму бедра. Клуб оценит его состояние по возвращении в четверг, но рассчитывают, что повреждение несерьёзное.

33-летний футболист не вышел на второй тайм матча Новой Зеландии против Новой Каледонии.

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Крис Вуд в этом сезоне провёл 32 матча за "Ноттингем Форест", в которых отметился 18-ю голами и тремя голевыми передачами.

Ближайший матч "лесники" проведут против "Брайтона" в Кубке Англии. Поединок состоится в субботу 29 марта и начнётся в 19:15 по киевскому времени.

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Ноттингем Форест Крис Вуд
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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