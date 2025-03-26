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Ноттингем работает над продлением контракта с ключевым защитником

Англия

Предлагают новое долгосрочное соглашение

Ноттингем работает над продлением контракта с ключевым защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неожиданный претендент на место в Лиге чемпионов в следующем сезоне от Англии хочет продолжить сотрудничество с одним из ключевых футболистов своей команды.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Ноттингем Форест" работает над продлением контракта Неко Уильямса. Его действующее соглашение с клубом действует до конца июня 2026 года.

Также отмечается, что за 23-летним валлийским защитником следят многие европейские команды, поэтому "лесники" не хотят его потерять и пытаются отбить любой интерес к своему футболисту, который проводит впечатляющий сезон, предложив ему подписать новое долгосрочное соглашение с клубом.

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В этом сезоне Неко Уильямс провел 29 матчей за "Ноттингем" во всех турнирах, отметившись одним голом и ассистом. Его стоимость, по версии известного портала Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.

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Ноттингем Форест Неко Уильямс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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