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Челси вступает в борьбу с Реалом за центрбека Борнмута
Хейсен летом может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" заинтересовался центральным защитником "Борнмута" Дином Хейсеном, на которого также претендует мадридский "Реал".
"Синие" готовы предложить большую сумму, чем "Реал", чтобы переманить 19-летнего таланта. Несмотря на то, что сам Дин ранее выражал желание присоединиться к испанской команде, "Челси" надеется убедить игрока изменить свое мнение благодаря более выгодным финансовым условиям.
Хейсен в текущем сезоне за "Борнмут" сыграл 27 матчей, в которых забил 2 гола.
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