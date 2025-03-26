Челси вступает в борьбу с Реалом за центрбека Борнмута

"Челси" заинтересовался центральным защитником "Борнмута" Дином Хейсеном, на которого также претендует мадридский "Реал".

"Синие" готовы предложить большую сумму, чем "Реал", чтобы переманить 19-летнего таланта. Несмотря на то, что сам Дин ранее выражал желание присоединиться к испанской команде, "Челси" надеется убедить игрока изменить свое мнение благодаря более выгодным финансовым условиям.

Хейсен в текущем сезоне за "Борнмут" сыграл 27 матчей, в которых забил 2 гола.