Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с возвращением своего воспитанника, который играет в Лиге 1

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность возвращения своего воспитанника, который играет в Лиге 1 за "Лилль".

Как сообщил журналист Экрем Конур, английский топ-клуб размышляет над возможным подписанием Эйнджела Гомеса летом этого года, поскольку контракт 24-летнего атакующего полузащитника с французской командой истекает по завершении сезона. Футболист является воспитанником академии "красных дьяволов", проведя в структуре клуба 14 лет.

Ожидается, что англичанин не продолжит сотрудничество с "мастифами", поэтому он может покинуть французский клуб на правах свободного агента уже этим летом.

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В текущем сезоне Эйнджел Гомес забил два гола и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.