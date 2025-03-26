Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с возвращением своего воспитанника, который играет в Лиге 1
В прошлом году он дебютировал за сборную Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность возвращения своего воспитанника, который играет в Лиге 1 за "Лилль".
Как сообщил журналист Экрем Конур, английский топ-клуб размышляет над возможным подписанием Эйнджела Гомеса летом этого года, поскольку контракт 24-летнего атакующего полузащитника с французской командой истекает по завершении сезона. Футболист является воспитанником академии "красных дьяволов", проведя в структуре клуба 14 лет.
Ожидается, что англичанин не продолжит сотрудничество с "мастифами", поэтому он может покинуть французский клуб на правах свободного агента уже этим летом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Эйнджел Гомес забил два гола и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Реакция будет сокрушительной", - генсек НАТО предупредил Путина
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- Директор ЦРУ: Украинцы будут драться голыми руками, если условия мира их не устроят
- Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО