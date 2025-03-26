Ливерпуль заинтересовался центрбеком Байера

"Ливерпуль" активно ищет нового центрбека, чтобы усилить свою оборону.

По информации Mundo Deportivo, "красные" проявили заинтересованность в подписании Джонатана Та, защитника "Байера".

Тем не менее, сам игрок хочет присоединиться к "Барселоне" и отклонил предложение "Байера" о продолжении сотрудничества.

Добавим, что контракт Та с немецким клубом истекает 30 июня 2025 года.