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Ливерпуль заинтересовался центрбеком Байера

Англия

Тем не менее, Та хочет присоединиться к Барселоне

Ливерпуль заинтересовался центрбеком Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" активно ищет нового центрбека, чтобы усилить свою оборону.

По информации Mundo Deportivo, "красные" проявили заинтересованность в подписании Джонатана Та, защитника "Байера".

Тем не менее, сам игрок хочет присоединиться к "Барселоне" и отклонил предложение "Байера" о продолжении сотрудничества.

Добавим, что контракт Та с немецким клубом истекает 30 июня 2025 года.

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Барселона Байер (Леверкузен) Ливерпуль Джонатан Та
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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