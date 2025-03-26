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Вратарь Манчестер Юнайтед определился со своим будущим

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Его выбор

Вратарь Манчестер Юнайтед определился со своим будущим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Манчестер Юнайтед" определился со своим будущим.

Андре Онана решил отклонить выгодное предложение из Саудовской Аравии и остаться в английском клубе. Для него нет угрозы, как для основного вратаря, поскольку у Аморима есть более проблемные зоны.

Камерунский вратарь уйдёт лишь в том случае, если клуб решит от него избавиться.

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В этом сезоне Андре Онана сыграл в 40-ка поединках за "Манчестер Юнайтед". Он пропустил 53 гола и провёл 9 сухих матчей во всех турнирах.

Контракт голкипера действителен до 2028 года.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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