Готов появиться на поле. Нападающий Челси вернулся к тренировкам

Нападающий "Челси" вернулся к тренировкам.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Николас Джексон приступил к командным тренировкам. Также нападающий готов вернуться на поле после международного перерыва.

Николас Джексон последний раз появлялся на поле 3 февраля в матче против "Вест Хэма", в котором отыграл 52 минуты. В данный момент нападающий пропустил 9 матчей "Челси" во всех турнирах.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Николас Джексон провёл 24 матча, в которых отметился 9-ю голами и 5-ю голевыми передачами.

"Челси" ближайший матч проведёт 3 апреля против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.