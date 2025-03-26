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Готов появиться на поле. Нападающий Челси вернулся к тренировкам

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Готов появиться на поле. Нападающий Челси вернулся к тренировкам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Челси" вернулся к тренировкам.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Николас Джексон приступил к командным тренировкам. Также нападающий готов вернуться на поле после международного перерыва.

Николас Джексон последний раз появлялся на поле 3 февраля в матче против "Вест Хэма", в котором отыграл 52 минуты. В данный момент нападающий пропустил 9 матчей "Челси" во всех турнирах.

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В этом сезоне Николас Джексон провёл 24 матча, в которых отметился 9-ю голами и 5-ю голевыми передачами.

"Челси" ближайший матч проведёт 3 апреля против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.

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Челси (Лондон) Николас Джексон
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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