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Готов появиться на поле. Нападающий Челси вернулся к тренировкам
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" вернулся к тренировкам.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Николас Джексон приступил к командным тренировкам. Также нападающий готов вернуться на поле после международного перерыва.
Николас Джексон последний раз появлялся на поле 3 февраля в матче против "Вест Хэма", в котором отыграл 52 минуты. В данный момент нападающий пропустил 9 матчей "Челси" во всех турнирах.
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В этом сезоне Николас Джексон провёл 24 матча, в которых отметился 9-ю голами и 5-ю голевыми передачами.
"Челси" ближайший матч проведёт 3 апреля против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.
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