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Тоттенхэм ищет замену Постекоглу. Уже есть главный кандидат на должность

Англия

Марку Силва

Тоттенхэм ищет замену Постекоглу. Уже есть главный кандидат на должность

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Неудачные результаты "Тоттенхэма" в последних матчах спровоцировали слухи о возможной отставке главного тренера команды Анге Постекоглу. Руководство "шпор" уже начало поиски потенциального преемника.

По информации Football Insider, главным кандидатом на замену Постекоглу является наставник "Фулхэма" Марку Силва. Однако, переход специалиста в "шпоры" зависит от того, продлит ли он свой контракт с клубом, который действует до лета 2026 года.

Добавим, что "Тоттенхэм" сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 34 балла по итогам 29 матчей.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Марку Силва
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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