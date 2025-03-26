Роналдо: Реал уволил бы Анчелотти, и тогда бы Карло возглавил сборную Бразилии

Легендарный бразильский нападающий Роналдо рассказал, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти мог возглавить сборную Бразилии.

"Это не выдумки. Я общался с Анчелотти в прошлом году и пробовал его уговорить. Однако тогда переговоры зашли в тупик, "Реал" не захотел его отпускать.

Если бы он ничего не выиграл, "Реал" уволил бы его, и тогда бы Карло возглавил сборную Бразилии. Но он смог сделать это - выиграл Лигу чемпионов и остался", - сказал Роналдо.