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Роналдо: Реал уволил бы Анчелотти, и тогда бы Карло возглавил сборную Бразилии
Анчелотти мог возглавить сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бразильский нападающий Роналдо рассказал, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти мог возглавить сборную Бразилии.
"Это не выдумки. Я общался с Анчелотти в прошлом году и пробовал его уговорить. Однако тогда переговоры зашли в тупик, "Реал" не захотел его отпускать.
Если бы он ничего не выиграл, "Реал" уволил бы его, и тогда бы Карло возглавил сборную Бразилии. Но он смог сделать это - выиграл Лигу чемпионов и остался", - сказал Роналдо.
Добавим, что сборная Бразилии после поражения от Аргентины в квалификации к Чемпионату мира снова
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