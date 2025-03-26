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Тренер сборной Англии о полузащитнике: Знает, что не может позволить себе определенное поведение

Англия

Стал на защиту игрока

Тренер сборной Англии о полузащитнике: Знает, что не может позволить себе определенное поведение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер сборной Англии Томас Тухель встал на защиту одного из своих полузащитников.

По словам немецкого тренера, полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, хоть и эмоционален, но знает, что нужно себя сдерживать.

"Он эмоционален и еще молод, но знает, что не может позволить себе определенное поведение.

Мы должны убедиться, что наши лидеры, основные игроки и которые мы считаем ключевыми, все движутся в одном направлении и играют в одном темпе. Они помогают друг другу и, возможно, играют немного более дисциплинированно, чтобы сэкономить энергию перед решающими моментами", - заявил тренер Англии.

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Напомним, что Джуд Беллингем в матче против Албании отметился ассистом. Против Латвии получил одно предупреждение, из-за этого не сыграв полный матч.

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Источник:
Alfredo Pedulla
Опубликовал: Владислав Прийменко
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