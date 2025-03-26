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Английские журналисты выяснили, что за синий соус на хот-догах на новом стадионе Эвертона
Это даже не кетчуп
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Английские журналисты выяснили, что за синий соус на хот-догах на новом стадионе "Эвертона".
В воскресенье 23 марта "Эвертон" провёл второе тестовое мероприятие, на которое допустил 25 тысяч болельщиков. Фанаты, которые решили купить хот-дог за 9,50 фунтов заметили, что соус, покрывающий сосиску, немного странный и синего цвета.
Некоторые болельщики предположили, что "Эвертон" полностью отказался от красного, чтобы не иметь ничего общего с "Ливерпулем". Но клуб заверил, что это не кетчуп.
"Просто для ясности: эта приправа — голубой чесночный айоли, а не кетчуп или майонез, и это очень продуманный и благодарный жест в адрес "Эвертона" и его болельщиков. Традиционный кетчуп, конечно, тоже остаётся в продаже!", - сообщили в клубе.
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Напомним, что "Эвертон" со следующего сезона проведёт свои матчи на новом стадионе.
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