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Английские журналисты выяснили, что за синий соус на хот-догах на новом стадионе Эвертона

Англия

Это даже не кетчуп

Английские журналисты выяснили, что за синий соус на хот-догах на новом стадионе Эвертона

Фото - X

Новина українською

Английские журналисты выяснили, что за синий соус на хот-догах на новом стадионе "Эвертона".

В воскресенье 23 марта "Эвертон" провёл второе тестовое мероприятие, на которое допустил 25 тысяч болельщиков. Фанаты, которые решили купить хот-дог за 9,50 фунтов заметили, что соус, покрывающий сосиску, немного странный и синего цвета.

Английские журналисты выяснили, что за синий соус на хот-догах на новом стадионе Эвертона - изображение 1

Некоторые болельщики предположили, что "Эвертон" полностью отказался от красного, чтобы не иметь ничего общего с "Ливерпулем". Но клуб заверил, что это не кетчуп.

"Просто для ясности: эта приправа — голубой чесночный айоли, а не кетчуп или майонез, и это очень продуманный и благодарный жест в адрес "Эвертона" и его болельщиков. Традиционный кетчуп, конечно, тоже остаётся в продаже!", - сообщили в клубе.

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Напомним, что "Эвертон" со следующего сезона проведёт свои матчи на новом стадионе.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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