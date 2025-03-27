Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл летом нацелится на защитника Ливерпуля
Но согласятся ли мерсисайдцы?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" летом нацелится на защитника "Ливерпуля".
По информации The Times, Джарелл Кванса – потенциальная цель "Ньюкасла" в летнее трансферное окно. "Сороки" хотят предложить 30 млн фунтов + бонусы. "Ливерпуль" оценивает футболиста дороже.
В прошлом сезоне, по словам источника, "Ньюкасл" предлагал за игрока 50 млн фунтов. Тогда же "Ливерпуль" интересовался подписанием Гордона. Но оба трансфера не состоялись.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Джарелл Кванса сыграл 22 матча "Ливерпуля" во всех турнирах, в которых получил 2 жёлтые карточки. Контракт футболиста с клубом действителен до 2029 года.
TransferMarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.
Популярное сейчас
- Предлагали за 1 млн евро. Динамо в свое время могло подписать игрока, который стал звездой мирового масштаба
- "Реакция будет сокрушительной", - генсек НАТО предупредил Путина
- Милевский отреагировал на решение Тотти посетить Россию
- Журналист: Зинченко держится за бренд Арсенала, за Лондон и хороший контракт
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы