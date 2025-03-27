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Ньюкасл летом нацелится на защитника Ливерпуля

Англия

Но согласятся ли мерсисайдцы?

Ньюкасл летом нацелится на защитника Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" летом нацелится на защитника "Ливерпуля".

По информации The Times, Джарелл Кванса – потенциальная цель "Ньюкасла" в летнее трансферное окно. "Сороки" хотят предложить 30 млн фунтов + бонусы. "Ливерпуль" оценивает футболиста дороже.

В прошлом сезоне, по словам источника, "Ньюкасл" предлагал за игрока 50 млн фунтов. Тогда же "Ливерпуль" интересовался подписанием Гордона. Но оба трансфера не состоялись.

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В этом сезоне Джарелл Кванса сыграл 22 матча "Ливерпуля" во всех турнирах, в которых получил 2 жёлтые карточки. Контракт футболиста с клубом действителен до 2029 года.

TransferMarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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