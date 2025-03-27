Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будут ли штрафные санкции? На Эвертон пожаловались из-за сотрудничества с компанией-партнером
Снятие очков через 3… 2…
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Коалиция по прекращению рекламы азартных игр (CEGA) направила жалобу в Комиссию по азартным играм Великобритании (GC) на "Эвертон" и "Лестер" за прямую рекламу Stake и BCGame, не имеющих официальной лицензии. Авторы инициативы призывают принять соответствующие меры.
У Stake и BCGame нет локальной лицензии в Великобритании, но информация о них продолжает размещаться на футбольной форме "Эвертона" и "Лестера".
Представители "ирисок" заявили, что соглашение со Stake – это глобальное партнерство, а не реклама гемблинга. Оба клуба утверждают, что соблюдают все правила Комиссии по азартным играм и уверены в легальности спонсорских контрактов.
Популярное сейчас
- Зеленский: Путин скоро умрет, это факт, и все закончится
- Никаких разговоров о территориальных уступках на встрече в Эр-Рияде не было, - переговорщик ОП
- "Реакция будет сокрушительной", - генсек НАТО предупредил Путина
- Ливерпуль проиграл три трофея за один месяц. Кто виноват в том, что у команды садятся батарейки
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке