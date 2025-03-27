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Будут ли штрафные санкции? На Эвертон пожаловались из-за сотрудничества с компанией-партнером

Англия

Снятие очков через 3… 2…

Будут ли штрафные санкции? На Эвертон пожаловались из-за сотрудничества с компанией-партнером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Коалиция по прекращению рекламы азартных игр (CEGA) направила жалобу в Комиссию по азартным играм Великобритании (GC) на "Эвертон" и "Лестер" за прямую рекламу Stake и BCGame, не имеющих официальной лицензии. Авторы инициативы призывают принять соответствующие меры.

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У Stake и BCGame нет локальной лицензии в Великобритании, но информация о них продолжает размещаться на футбольной форме "Эвертона" и "Лестера".

Представители "ирисок" заявили, что соглашение со Stake – это глобальное партнерство, а не реклама гемблинга. Оба клуба утверждают, что соблюдают все правила Комиссии по азартным играм и уверены в легальности спонсорских контрактов.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Симченко
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