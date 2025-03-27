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Ливерпуль ускоряет переговоры по подписанию звезды Борнмута

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Клуб активно работает

Ливерпуль ускоряет переговоры по подписанию звезды Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" уже работает над трансфером левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза. Венгерский защитник является одним из приоритетов "красных" на летнем рынке, и его переход может состояться в ближайшие недели.

Команда Арне Слота планирует усилить несколько позиций, и левый фланг обороны – среди главных приоритетов. Будущее Энди Робертсона и Костаса Цимикаса остается неопределенным, поэтому "Ливерпуль" рассматривает Керкеза как ключевой вариант на эту позицию.

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"Борнмут" не планирует легко отпускать своего защитника и требует за него около 40 миллионов фунтов. Несмотря на действующий контракт еще на три сезона, в клубе уже осознают, что будет сложно удержать Керкеза перед интересом "Ливерпуля". Из окружения футболиста поступают сообщения, что соглашение находится на финальной стадии, и его переход на "Энфилд" – вопрос времени.

Добавим, что в этом сезоне Милош Керкез провел 32 матча за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 5 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Ливерпуль Борнмут Милош Керкез
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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