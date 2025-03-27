  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал нашел в Бундеслиге альтернативу Александеру Исаку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал нашел в Бундеслиге альтернативу Александеру Исаку

Англия

Но столкнется с конкуренцией

Арсенал нашел в Бундеслиге альтернативу Александеру Исаку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

25-летний Исак является одним из самых востребованных форвардов в мире, поэтому "Ньюкасл" может запросить за него 150 миллионов фунтов, что является неподъемным для "канониров".

Зато 22-летний француз Уго Экитике из "Айнтрахта" привлек внимание нескольких клубов АПЛ, среди которых и "Арсенал", которые интересуются его ситуацией. "Айнтрахт" ожидает получить за форварда около 60 миллионов фунтов.

Читайте такжеАйнтрахт уже готовится к будущей продаже своей звезды

"Канониры" потеряли из-за травм Габриэля Жезуса, Кая Гаверца и Букайо Сака, из-за чего Артета даже использовал полузащитника Микеля Мерино на позиции форварда. Поэтому Микель Артета ищет забивного нападающего, однако в борьбе за Экитике "Арсенал" столкнется с конкуренцией со стороны других клубов АПЛ – "Челси" и "Ман Юнайтед".

Добавим, что в этом сезоне на счету Экитике 19 голов и 8 ассистов в 38 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Лацио заинтересован в трансфере нападающего Ливерпуля
yellow-arrow
Ливерпуль ускоряет переговоры по подписанию звезды Борнмута
yellow-arrow
Будут ли штрафные санкции? На Эвертон пожаловались из-за сотрудничества с компанией-партнером
Арсенал (Лондон) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Юго Экитике
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости