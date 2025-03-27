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Арсенал нашел в Бундеслиге альтернативу Александеру Исаку
Но столкнется с конкуренцией
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
25-летний Исак является одним из самых востребованных форвардов в мире, поэтому "Ньюкасл" может запросить за него 150 миллионов фунтов, что является неподъемным для "канониров".
Зато 22-летний француз Уго Экитике из "Айнтрахта" привлек внимание нескольких клубов АПЛ, среди которых и "Арсенал", которые интересуются его ситуацией. "Айнтрахт" ожидает получить за форварда около 60 миллионов фунтов.
"Канониры" потеряли из-за травм Габриэля Жезуса, Кая Гаверца и Букайо Сака, из-за чего Артета даже использовал полузащитника Микеля Мерино на позиции форварда. Поэтому Микель Артета ищет забивного нападающего, однако в борьбе за Экитике "Арсенал" столкнется с конкуренцией со стороны других клубов АПЛ – "Челси" и "Ман Юнайтед".
Добавим, что в этом сезоне на счету Экитике 19 голов и 8 ассистов в 38 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.
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