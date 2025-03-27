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Будущее ключевого вингера Челси в клубе остается под вопросом

Англия

Все решится в ближайшие месяцы

Будущее ключевого вингера Челси в клубе остается под вопросом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее ключевого вингера лондонского "Челси" в клубе остается под вопросом.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в "Челси" довольны Джейдоном Санчо, а сам футболист очень доволен своим положением в клубе. Англичанин стремится остаться в команде Энцо Марески, но все зависит от того, что произойдет в ближайшие месяцы. Сейчас все сосредоточены на выступлениях в текущем сезоне, а оценка игроков будет до начала Клубного чемпионата мира 2025 года, который состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля.

Читайте такжеСанчо - о Челси: Я очень рад, что выступаю за этот клуб

Напомним, что "Челси" может активировать опцию выкупа Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед", которая составляет около 25 миллионов фунтов стерлингов. Однако, если они откажутся от его подписания, то должны заплатить 5 миллионов в виде штрафа "красным дьяволам".

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В этом сезоне 25-летний Джейдон Санчо забил 2 гола и отдал 6 ассистов в 29 матчах за "Челси" во всех турнирах. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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