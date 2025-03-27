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Будущее ключевого вингера Челси в клубе остается под вопросом
Все решится в ближайшие месяцы
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее ключевого вингера лондонского "Челси" в клубе остается под вопросом.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в "Челси" довольны Джейдоном Санчо, а сам футболист очень доволен своим положением в клубе. Англичанин стремится остаться в команде Энцо Марески, но все зависит от того, что произойдет в ближайшие месяцы. Сейчас все сосредоточены на выступлениях в текущем сезоне, а оценка игроков будет до начала Клубного чемпионата мира 2025 года, который состоится в США в период с 14-го июня по 13-е июля.
Напомним, что "Челси" может активировать опцию выкупа Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед", которая составляет около 25 миллионов фунтов стерлингов. Однако, если они откажутся от его подписания, то должны заплатить 5 миллионов в виде штрафа "красным дьяволам".
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В этом сезоне 25-летний Джейдон Санчо забил 2 гола и отдал 6 ассистов в 29 матчах за "Челси" во всех турнирах. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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