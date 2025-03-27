Экс-защитник Манчестер Юнайтед про возможный трансфер Трента в Реал: У него будет серьезная конкуренция

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" заявил, что место в основе "Реала" Тренту Александеру-Арнольду не гарантированно.

Бывший футболист заверил. Что это связано с качествами игры англичанина.

"Я сказал, что, по моему мнению, Тренту Александеру-Арнольду следует более серьезно относиться к своей игре в защите, иначе у него возникнут проблемы".

Я думаю, это создаст ему проблемы в "Реале", потому что у них есть Федерико Вальверде, который сейчас играет на позиции правого защитника, и Дани Карвахаль, когда он вернется — у него будет серьезная конкуренция

Проблема в том, что Карвахалю 32 года и у него серьезная травма, но для меня это лучший защитник, чем Трент, из-за того, что он дает команде", - сказал Невилл.