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Экс-защитник Манчестер Юнайтед про возможный трансфер Трента в Реал: У него будет серьезная конкуренция

Англия

Сказал, как есть

Экс-защитник Манчестер Юнайтед про возможный трансфер Трента в Реал: У него будет серьезная конкуренция

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" заявил, что место в основе "Реала" Тренту Александеру-Арнольду не гарантированно.

Бывший футболист заверил. Что это связано с качествами игры англичанина.

"Я сказал, что, по моему мнению, Тренту Александеру-Арнольду следует более серьезно относиться к своей игре в защите, иначе у него возникнут проблемы".

Я думаю, это создаст ему проблемы в "Реале", потому что у них есть Федерико Вальверде, который сейчас играет на позиции правого защитника, и Дани Карвахаль, когда он вернется — у него будет серьезная конкуренция

Проблема в том, что Карвахалю 32 года и у него серьезная травма, но для меня это лучший защитник, чем Трент, из-за того, что он дает команде", - сказал Невилл.

Бывший защитник рассказал, что нужно изменить Тренту в игре.

"Возвращаясь к Тренту, я сказал, что ему нужно серьезнее относиться к своей игре в защите, и это доказывает тот факт, что он много лет не мог попасть в сборную Англии, а в "Ливерпуле" его часто заменяют

Я никогда не видел, чтобы правого защитника так часто заменяли в важные периоды матчей", - сказал Невилл.

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Напомним, что на днях "Реал" отправил официальное предложение Тренту о переходе в испанский клуб.

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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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