Журналист рассказал о планах Арсенала относительно нового контракта для юной звезды

Английский журналист Чарльз Уоттс высказался относительно будущего 18-летней звезды "Арсенала" Майлза Льюиса-Скелли, который во время этого международного перерыва забил свой первый гол за сборную Англии.

"Арсенал" гордится тем, как развивается Льюис-Скелли, хотя даже в клубе, вероятно, удивлены тем, насколько уверенно он справляется с испытаниями этого сезона. Безусловно, ему еще есть чему учиться, и на его пути будут трудности.

Его взлет был стремительным, и "Арсеналу" неизбежно придется улучшить его контракт. В клубе это хорошо понимают. В течение ближайших месяцев продолжатся переговоры с несколькими игроками, и Льюис-Скелли – один из них.

В клубе надеются, что и он, и Итан Нванери подпишут новые долгосрочные соглашения, ведь оба сделали серьезный прогресс в этом сезоне. Проблем с подписанием контрактов не ожидается, поскольку оба игрока счастливы в "Арсенале", а клуб, в свою очередь, доволен их развитием. Поэтому это лишь вопрос времени", – сказал Уоттс.