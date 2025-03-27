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Питер Крауч о Пепе Гвардиоле: Он может пожалеть о подписании нового контракта

Англия

Беспокоится о состоянии тренера

Питер Крауч о Пепе Гвардиоле: Он может пожалеть о подписании нового контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-нападающий сборной Англии сказал, что тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола может пожалеть о подписании нового контракта с клубом.

По его словам, испанцу предстоит большая работа и клубу необходима перестройка.

"Я думаю, он может пожалеть о подписании нового контракта, — сказал Крауч. — Я думаю, он не хочет покидать клуб, он создал династию, не так ли?

Он создал нечто невероятное, послушайте, он молодец. Я искренне беспокоюсь о его здоровье, потому что, на мой взгляд, ему предстоит большая работа.

У них есть топовые игроки, если они восстановят форму. Я думаю, что в защите Кайл Уокер несколько раз спасал их в Лиге чемпионов своей скоростью.

Я думаю, что необходима кадровая перестройка", - заявил Крауч.

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Напомним, что контракт Пепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" действителен до 2027 года.

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Питер Крауч Пеп Гвардиола
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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