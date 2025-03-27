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Питер Крауч о Пепе Гвардиоле: Он может пожалеть о подписании нового контракта
Беспокоится о состоянии тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий сборной Англии сказал, что тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола может пожалеть о подписании нового контракта с клубом.
По его словам, испанцу предстоит большая работа и клубу необходима перестройка.
"Я думаю, он может пожалеть о подписании нового контракта, — сказал Крауч. — Я думаю, он не хочет покидать клуб, он создал династию, не так ли?
Он создал нечто невероятное, послушайте, он молодец. Я искренне беспокоюсь о его здоровье, потому что, на мой взгляд, ему предстоит большая работа.
У них есть топовые игроки, если они восстановят форму. Я думаю, что в защите Кайл Уокер несколько раз спасал их в Лиге чемпионов своей скоростью.
Я думаю, что необходима кадровая перестройка", - заявил Крауч.
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Напомним, что контракт Пепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" действителен до 2027 года.
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