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АПЛ представила номинантов на игрока марта

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АПЛ представила номинантов на игрока марта

Фото - Premier League

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АПЛ представила номинантов на игрока марта.

В списке представлено 6 футболистов. Примечательно, что двое игроков из клубов традиционной "большой шестёрки".

  • Жан-Рикер Бельгард ("Вулверхэмптон") – 2 матча, 3 ассиста;
  • Энтони Эланга ("Ноттингем Форест") – 2 матча, 2 гола;
  • Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 2 матча, 2 гола и 2 ассиста;
  • Никола Миленкович ("Ноттингем Форест") – 2 матча, гол и ассист;
  • Деклан Райс ("Арсенал") – 2 матча, один гол;
  • Жан Поль Ван Хеке ("Брайтон") – 2 матча, один гол.

Голосование продлится до 14:00 (по киевскому времени) 31 марта.

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Напомним, лучшим футболистом АПЛ в феврале был признан нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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