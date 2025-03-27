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АПЛ представила номинантов на игрока марта
Сложный выбор
Фото - Premier League
АПЛ представила номинантов на игрока марта.
В списке представлено 6 футболистов. Примечательно, что двое игроков из клубов традиционной "большой шестёрки".
- Жан-Рикер Бельгард ("Вулверхэмптон") – 2 матча, 3 ассиста;
- Энтони Эланга ("Ноттингем Форест") – 2 матча, 2 гола;
- Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 2 матча, 2 гола и 2 ассиста;
- Никола Миленкович ("Ноттингем Форест") – 2 матча, гол и ассист;
- Деклан Райс ("Арсенал") – 2 матча, один гол;
- Жан Поль Ван Хеке ("Брайтон") – 2 матча, один гол.
The time has come to vote for March's @EASPORTSFC Player of the month! ????️— Premier League (@premierleague) March 27, 2025
Choose your winner ⬇️
Голосование продлится до 14:00 (по киевскому времени) 31 марта.
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Напомним, лучшим футболистом АПЛ в феврале был признан нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах.
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Источник:Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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