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Два португальских специалиста. АПЛ показала кандидатов на тренера месяца
Посмотрим, кто из кандидатов победит
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ показала кандидатов на тренера месяца.
Лига выбрала трёх кандидатов на награду.
Рубен Аморим ("Манчестер Юнайтед") – 2 матча, победа и ничья. Португальский тренер провёл матчи против "Арсенала" (1:1) и "Лестера" (3:0).
Фабиан Хюрцелер ("Брайтон") – 2 матча, победа и ничья. Под руководством немецкого тренера "чайки" обыграли "Фулхэм" на домашнем поле (2:1) и отобрали очки у "Манчестер Сити" в выездном матче (2:2).
Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем") – 2 матча, 2 победы. Португальский специалист продолжает удерживать "Ноттингем" в ТОП-4 турнирной таблицы. Победа на домашнем поле над "Манчестер Сити" (1:0) и на выезде с "Ипсвичем" (4:2).
The nominees are in for March's @BarclaysFooty Manager of the Month!— Premier League (@premierleague) March 27, 2025
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Голосование продлится до 14:00 по киевскому времени 31 марта.
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Напомним, что лучшим тренером февраля стал тренер "Эвертона" Дэвид Мойес.
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