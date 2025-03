Два португальских специалиста. АПЛ показала кандидатов на тренера месяца

АПЛ показала кандидатов на тренера месяца.

Лига выбрала трёх кандидатов на награду.

Рубен Аморим ("Манчестер Юнайтед") – 2 матча, победа и ничья. Португальский тренер провёл матчи против "Арсенала" (1:1) и "Лестера" (3:0).

Фабиан Хюрцелер ("Брайтон") – 2 матча, победа и ничья. Под руководством немецкого тренера "чайки" обыграли "Фулхэм" на домашнем поле (2:1) и отобрали очки у "Манчестер Сити" в выездном матче (2:2).

Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем") – 2 матча, 2 победы. Португальский специалист продолжает удерживать "Ноттингем" в ТОП-4 турнирной таблицы. Победа на домашнем поле над "Манчестер Сити" (1:0) и на выезде с "Ипсвичем" (4:2).

