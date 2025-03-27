Невилл раскритиковал "Ливерпуль" за истекающие контракты троих футболистов.

Эксперт Sky Sports считает "непростительным", что "Ливерпуль" позволил игрокам так близко подойти к концу своего контракта. Особенно по отношению к Тренту.

"Ливерпуль", пару лет назад, примерно в то время, когда у ВВД был спад, и Салах был там, они посмотрели на них и подумали: "Мы подождём вместе с вами", и игроки, вероятно, теперь держат это против них.

В случае с Трентом это непростительно. Независимо от того, переживаете ли вы трудности в зале заседаний или нет, если вы владелец клуба и смотрите на Трента, как два года назад, даже если у вас проблемы в спортивном отделе, вы смотрите на него и думаете: "Мы должны подписать его, он один из нас"", - сказал Невилл.