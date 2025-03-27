Арсенал рассматривает реконструкцию Сантьяго Бернабеу как пример для расширения Эмирейтс

Как стало известно Standard Sport, "Арсенал" оценивает возможности расширения или модернизации своего стадиона "Эмирейтс". Клуб изучает опыт других команд, в том числе и реконструкцию "Бернабеу", о которой "Реал" объявил еще в 2019 году, а президент клуба Флорентино Перес пообещал создать "лучший стадион в мире". Футуристическая реконструкция была завершена в прошлом году.

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Работники "Арсенала" случайно оказались в Мадриде в этом сезоне на одном из мероприятий, что дало им возможность ближе ознакомиться со стадионом и узнать больше о его реконструкции. В следующем же месяце "Арсенал" снова посетит "Бернабеу" во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Однако владельцы клуба признают, что модернизация "Эмирейтс" – сложная задача, и пока все обсуждения по расширению или перестройке находятся лишь на начальной стадии.

Добавим, что лондонский клуб выступает на "Эмирейтс" с 2006 года. В последние годы на арене уже произошли некоторые изменения, в частности были установлены новые арт-инсталляции на фасаде.