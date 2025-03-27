  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал рассматривает реконструкцию Сантьяго Бернабеу как пример для расширения Эмирейтс
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал рассматривает реконструкцию Сантьяго Бернабеу как пример для расширения Эмирейтс

Англия

Хотя до этого еще далеко

Арсенал рассматривает реконструкцию Сантьяго Бернабеу как пример для расширения Эмирейтс

x.com/realmadrid

Новина українською

Как стало известно Standard Sport, "Арсенал" оценивает возможности расширения или модернизации своего стадиона "Эмирейтс". Клуб изучает опыт других команд, в том числе и реконструкцию "Бернабеу", о которой "Реал" объявил еще в 2019 году, а президент клуба Флорентино Перес пообещал создать "лучший стадион в мире". Футуристическая реконструкция была завершена в прошлом году.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Работники "Арсенала" случайно оказались в Мадриде в этом сезоне на одном из мероприятий, что дало им возможность ближе ознакомиться со стадионом и узнать больше о его реконструкции. В следующем же месяце "Арсенал" снова посетит "Бернабеу" во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Однако владельцы клуба признают, что модернизация "Эмирейтс" – сложная задача, и пока все обсуждения по расширению или перестройке находятся лишь на начальной стадии.

Добавим, что лондонский клуб выступает на "Эмирейтс" с 2006 года. В последние годы на арене уже произошли некоторые изменения, в частности были установлены новые арт-инсталляции на фасаде.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Фиорентины привлек внимание топ-клубов АПЛ и Серии А
yellow-arrow
Гендиректор клуба Таловерова рассказал, почему нанимали Руни главным тренером
yellow-arrow
Эмилиано Мартинес говорит, что он готов к оскорблениям от фанатов ПСЖ
Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Standard Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости