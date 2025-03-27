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АПЛ назвала дату открытия трансферного окна в чемпионате
Будет два окна
skysports
АПЛ назвала дату открытия трансферного окна в чемпионате.
По информации лиги, будет два трансферных окна.
Сначала окно откроется между 1 и 10 июня и будет предназначено для команд, участвующих в обновлённом Клубном Чемпионате Мира. От Англии в турнире участвуют "Челси" и "Манчестер Сити".
Для всех команд оно откроется 16 июня и продлится до 1 сентября.
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Напомним, что ФИФА рекомендовала открыть трансферное окно для команд, участвующих в Клубном ЧМ 2025. Обновлённый турнир продлится с 14 июня – 13 июля 2025 года.
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