Нападающий Фиорентины привлек внимание топ-клубов АПЛ и Серии А

Нападающий "Фиорентины" привлек внимание топ-клубов Английской Премьер-лиги и Серии А.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, за ситуацией вокруг 25-летнего Мойзе Кина внимательно следят несколько европейских команд, среди которых есть "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Интер" и "Наполи".

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Форвард сборной Италии проводит великолепный сезон, забив 23 гола и отдав три результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

В конце прошлого года Мойзе Кин выпустил свой рэп-альбом.