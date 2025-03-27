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Нападающий Фиорентины привлек внимание топ-клубов АПЛ и Серии А

Англия

Он является одним из лучших бомбардиров в чемпионате Италии

Нападающий Фиорентины привлек внимание топ-клубов АПЛ и Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Фиорентины" привлек внимание топ-клубов Английской Премьер-лиги и Серии А.

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, за ситуацией вокруг 25-летнего Мойзе Кина внимательно следят несколько европейских команд, среди которых есть "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Интер" и "Наполи".

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Форвард сборной Италии проводит великолепный сезон, забив 23 гола и отдав три результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

В конце прошлого года Мойзе Кин выпустил свой рэп-альбом.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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