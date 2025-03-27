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Гендиректор клуба Таловерова рассказал, почему нанимали Руни главным тренером

Англия

Но не сложилось

Гендиректор клуба Таловерова рассказал, почему нанимали Руни главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гендиректор "Плимута", в котором играет украинец Максим Таловеров, рассказал, почему клуб нанимал Руни главным тренером.

По словам Эндрю Паркинсона, экс-футболист "Манчестер Юнайтед" хотел работать в клубе и был лучшим кандидатом.

"Когда мы подошли к финальному отбору кандидатов, Руни очень хотел проявить себя, показать, что может справиться с этой работой. Очевидно, у него был неудачный опыт работы с другими клубами, но в тот момент мы чувствовали, что он был лучшим кандидатом. Мы сделали это не из-за его профиля", - сказал Паркинсон.

Уэйн Руни провёл 25 матчей у руля "Плимута".

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Напомним, сейчас "Плимут" занимает последнее 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от спасительного 21-го места на 6 баллов.

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Источник:
GOAL
Опубликовал: Владислав Прийменко
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