  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Ноттингем Фореста рассказал о состоянии ключевого нападающего команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ноттингем Фореста рассказал о состоянии ключевого нападающего команды

Англия

Ожидаемо

Тренер Ноттингем Фореста рассказал о состоянии ключевого нападающего команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ноттингем Фореста" рассказал о состоянии ключевого нападающего команды.

Перед матчем Кубка Англии с "Брайтоном", Нуну Эшпириту Санту сказал, что Крис Вуд прошёл медобследование. Он не выйдет в этом матче.

"Сегодня он прошел обследование. Мы все еще ждем. Он был у специалиста на обследовании. Мы дождемся информации и посмотрим.

Он не сможет участвовать в этой игре. Он получил очень сильный удар в бедро, так что у него болит. Нам придётся подождать", - сказал португальский тренер.

Напомним, что Крис Вуд получил травму в матче за сборную Новой Зеландии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Ноттингем Форест" сыграет с "Брайтоном" 29 марта. Матч начнётся в 19:15 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Барселона в начале сезона пыталась перехватить звёздного футболиста Ливерпуля
yellow-arrow
У руководства Ливерпуля есть разногласия с Арне Слотом касательно будущего ключевого вингера в команде
yellow-arrow
Переговоры между Ньюкаслом и лидером команды зашли в тупик
Кубок Англии Ноттингем Форест Брайтон энд Хоув Альбион Нуну Эшпириту Санту Крис Вуд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости