Тренер "Ноттингем Фореста" рассказал о состоянии ключевого нападающего команды.

Перед матчем Кубка Англии с "Брайтоном", Нуну Эшпириту Санту сказал, что Крис Вуд прошёл медобследование. Он не выйдет в этом матче.

"Сегодня он прошел обследование. Мы все еще ждем. Он был у специалиста на обследовании. Мы дождемся информации и посмотрим. Он не сможет участвовать в этой игре. Он получил очень сильный удар в бедро, так что у него болит. Нам придётся подождать", - сказал португальский тренер.

Напомним, что Крис Вуд получил травму в матче за сборную Новой Зеландии.

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"Ноттингем Форест" сыграет с "Брайтоном" 29 марта. Матч начнётся в 19:15 по киевскому времени.