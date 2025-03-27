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Переговоры между Ньюкаслом и лидером команды зашли в тупик

Англия

Клуб решил взять паузу

Переговоры между Ньюкаслом и лидером команды зашли в тупик

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры между нападающим "Ньюкасла" Александером Исаком и клубом о продлении контракта зашли в тупик.

По сообщению Caughtoffside, шведский форвард отклонил первое предложение "сорок", а руководство клуба решило приостановить переговоры.

Причиной такого решения стали слухи о заинтересованности в услугах Исака со стороны лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля". "Ньюкасл" решил взять паузу, чтобы оценить ситуацию и разработать новую стратегию.

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Источник:
Caughtoffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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