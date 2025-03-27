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У руководства Ливерпуля есть разногласия с Арне Слотом касательно будущего ключевого вингера в команде

Англия

Этой ситуацией неожиданно может воспользоваться их главный конкурент в АПЛ

У руководства Ливерпуля есть разногласия с Арне Слотом касательно будущего ключевого вингера в команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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У руководства "Ливерпуля" возникли разногласия с главным тренером команды Арне Слотом относительно будущего ключевого вингера в команде.

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, существует некоторая неопределенность относительно перспектив 28-летнего Луиса Диаса на "Энфилде". За его ситуацией в команде внимательно наблюдает лондонский "Арсенал", а также другие европейские топ-клубы, в частности "Барселона" и "Ювентус". Известно, что саудовские "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" тоже заинтересованы в его подписании.

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Несмотря на то, что Арне Слот дал зеленый свет на продажу Диаса, совет директоров "красных" хочет оставить его, хотя колумбийский нападающий больше не входит в планы 46-летнего нидерландского специалиста. Если сам игрок захочет покинуть клуб, на его пути никто не будет стоять, однако талантливый вингер может уйти к конкурентам.

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В этом сезоне Луис Диас забил 13 голов и выдал 5 ассистов в 42 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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