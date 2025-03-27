Лидер Арсенала вернулся к тренировкам после травмы

Правый вингер "Арсенала" Букайо Сака вернулся к тренировкам с командой.

Об этом футболист сообщил в своем Instagram. Игрок опубликовал фото с тренировки и подписал: "Снова привет".

Напомним, что Сака травмировался в матче 17 тура АПЛ против "Кристал Пэлас" 21 декабря.