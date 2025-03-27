Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Арсенала вернулся к тренировкам после травмы
Об этом Сака сообщил в своем Instagram
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Арсенала" Букайо Сака вернулся к тренировкам с командой.
Об этом футболист сообщил в своем Instagram. Игрок опубликовал фото с тренировки и подписал: "Снова привет".
Напомним, что Сака травмировался в матче 17 тура АПЛ против "Кристал Пэлас" 21 декабря.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
- Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир
- Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
- Ливерпуль проиграл три трофея за один месяц. Кто виноват в том, что у команды садятся батарейки
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000