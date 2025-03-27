Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надежда есть. В АПЛ к концу сезона могут запустить полуавтоматическую систему определения офсайдов
Всё зависит от тестирования
Getty Images/Global Images Ukraine
В АПЛ к концу сезона могут запустить полуавтоматическую систему определения офсайдов.
По словам журналиста BBC Sport Саймона Стоуна, к середине апреля в Премьер-лиге может появиться полуавтоматическая система определения положения "вне игры".
Система ещё пройдёт тестирование в трёх матчах Кубка Англии и если не возникнет проблем, её использование одобрят в Премьер-Лиге.
Журналист сообщил, что на матчи, которые пройдут в первых числах апреля, система не повлияет. Также маловероятно, что её успеют запустить к матчам, проходящим 5/6 апреля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что использование системы отложили из-за восьмиминутной проверки в матче Кубка Англии между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном".
Популярное сейчас
- Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир
- Впечатляюще. Генштаб опубликовал результаты удара по аэродрому Энгельс
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- Не нужен ни тем, ни другим. Украинцу в Англии летом придется искать новый клуб
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО