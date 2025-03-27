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Надежда есть. В АПЛ к концу сезона могут запустить полуавтоматическую систему определения офсайдов

Англия
Обновлено

Всё зависит от тестирования

Надежда есть. В АПЛ к концу сезона могут запустить полуавтоматическую систему определения офсайдов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В АПЛ к концу сезона могут запустить полуавтоматическую систему определения офсайдов.

По словам журналиста BBC Sport Саймона Стоуна, к середине апреля в Премьер-лиге может появиться полуавтоматическая система определения положения "вне игры".

Система ещё пройдёт тестирование в трёх матчах Кубка Англии и если не возникнет проблем, её использование одобрят в Премьер-Лиге.

Журналист сообщил, что на матчи, которые пройдут в первых числах апреля, система не повлияет. Также маловероятно, что её успеют запустить к матчам, проходящим 5/6 апреля.

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Напомним, что использование системы отложили из-за восьмиминутной проверки в матче Кубка Англии между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном".

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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