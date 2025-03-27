Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси готовит воссоединение Коула Палмера с экс-нападающим Манчестер Сити
Оба футболиста являются воспитанниками академии "горожан"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" готовит воссоединение Коула Палмера с экс-нападающим "Манчестер Сити".
Как сообщил журналист Дин Джонс из издания GiveMeSport, руководство "синих" продолжает внимательно изучать профиль 22-летнего нападающего Лиама Делапа из "Ипсвича".
В клубе убеждены, что у англичанина есть все необходимые атрибуты для того, чтобы раскрыться в "Челси", а также стать ключевым форвардом команды в будущем. Скауты лондонцев считают, что Делап готов к следующему шагу в карьере.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Лиам Делап забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 матче за "Ипсвич" во всех турнирах. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир
- Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- 4 команды АПЛ следят за бомбардиром Динамо, – журналист
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке