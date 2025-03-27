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Челси готовит воссоединение Коула Палмера с экс-нападающим Манчестер Сити

Англия

Оба футболиста являются воспитанниками академии "горожан"

Челси готовит воссоединение Коула Палмера с экс-нападающим Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" готовит воссоединение Коула Палмера с экс-нападающим "Манчестер Сити".

Как сообщил журналист Дин Джонс из издания GiveMeSport, руководство "синих" продолжает внимательно изучать профиль 22-летнего нападающего Лиама Делапа из "Ипсвича".

В клубе убеждены, что у англичанина есть все необходимые атрибуты для того, чтобы раскрыться в "Челси", а также стать ключевым форвардом команды в будущем. Скауты лондонцев считают, что Делап готов к следующему шагу в карьере.

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В этом сезоне Лиам Делап забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 матче за "Ипсвич" во всех турнирах. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Ипсвич Таун Лиам Делап
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
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