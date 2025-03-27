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Форвард Челси летом может присоединиться к Баварии

Англия

Об этом пишет Bayern & Germany

Форвард Челси летом может присоединиться к Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку может перейти в "Баварию" летом 2025 года. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Француз разочарован тем, что его потенциальный переход в "Баварию" в январское трансферное окно не состоялся. Но стороны вернутся к этому вопросу в летнее трансферное окно.

Нкунку в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Кристофер Нкунку
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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