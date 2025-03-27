Форвард Челси летом может присоединиться к Баварии

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку может перейти в "Баварию" летом 2025 года. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Француз разочарован тем, что его потенциальный переход в "Баварию" в январское трансферное окно не состоялся. Но стороны вернутся к этому вопросу в летнее трансферное окно.

Нкунку в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.