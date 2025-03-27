Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Челси летом может присоединиться к Баварии
Об этом пишет Bayern & Germany
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку может перейти в "Баварию" летом 2025 года. Об этом сообщает Bayern & Germany.
Француз разочарован тем, что его потенциальный переход в "Баварию" в январское трансферное окно не состоялся. Но стороны вернутся к этому вопросу в летнее трансферное окно.
Нкунку в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
- Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир
- Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
- Журналист: Зинченко держится за бренд Арсенала, за Лондон и хороший контракт
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000