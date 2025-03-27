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Глава судейства Англии назвал зарплату арбитров в чемпионате
Некоторых она удивит
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава судейства Англии назвал зарплату арбитров в чемпионате.
Говард Уэбб сообщил, что судьи АПЛ получают 240 тыс фунтов в год. Это вдвое больше, чем получают арбитры в Чемпионшипе.
В рамках презентации Уэбб сообщил клубам, что в этом сезоне судьи из группы "Выбора", которых насчитывается 21 человек, будут получать в среднем 240 тыс фунтов стерлингов. Чиновники заявили, что это общая сумма расходов PGMOL, включая государственное страхование, плату за матч и бонусы за результативную игру, и заявили, что зарплата в 180 тыс фунтов стерлингов является более распространённой.
18 судей второй группы получат около 120 тыс фунтов стерлингов, а помощники судей — 110 тыс фунтов стерлингов.
29 членам "группы развития", которые работают в Первой и Второй лигах, платят около 30 тыс фунтов стерлингов.
Также дополнительно 10 млн фунтов стерлингов в год тратятся на программу обучения, ориентированную на ряд областей, включая видеоповторы.
Но это система убыточная. По словам источника, при сохранении текущего уровня финансирования PGMOL прогнозирует убытки в размере 23,1 млн фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет.
Группа получает около 17,4 млн фунтов стерлингов от Премьер-лиги, 4,2 млн фунтов стерлингов от Футбольной ассоциации, 7 млн фунтов стерлингов от Английской футбольной лиги и 1 млн фунтов стерлингов от Женской профессиональной футбольной лиги. Считается, что Премьер-лигу также попросят увеличить финансирование.
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