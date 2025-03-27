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Арсенал планирует продлить контракт со своим молодым талантом

Англия

Майлз Льюис-Скелли останется в АПЛ

Арсенал планирует продлить контракт со своим молодым талантом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" намерен подписать новый долгосрочный контракт с 18-летним левым защитником Майлзом Льюисом-Скелли. Об этом сообщает TBR Football.

Переговоры между сторонами продолжаются с января 2025 года и, по информации источника, близки к завершению.

Майлз в текущем сезоне АПЛ сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и получил две красные карточки.

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Арсенал (Лондон) Майлз Льюис-Скелли
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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