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Арсенал планирует продлить контракт со своим молодым талантом
Майлз Льюис-Скелли останется в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" намерен подписать новый долгосрочный контракт с 18-летним левым защитником Майлзом Льюисом-Скелли. Об этом сообщает TBR Football.
Переговоры между сторонами продолжаются с января 2025 года и, по информации источника, близки к завершению.
Майлз в текущем сезоне АПЛ сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и получил две красные карточки.
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Источник:TBR Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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