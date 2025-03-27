Арсенал планирует продлить контракт со своим молодым талантом

"Арсенал" намерен подписать новый долгосрочный контракт с 18-летним левым защитником Майлзом Льюисом-Скелли. Об этом сообщает TBR Football.

Переговоры между сторонами продолжаются с января 2025 года и, по информации источника, близки к завершению.

Майлз в текущем сезоне АПЛ сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и получил две красные карточки.