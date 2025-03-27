"Тоттенхэм" определился с главной целью по тренеру в случае ухода Постекоглу.

По словам The Athletic, будущее Анге Постекоглу в долгосрочной перспективе под вопросом после этого сезона. Клуб стал подбирать кандидатов на замену.

Главная цель – тренер "Борнмута" Андони Ираола, у которого остался год по контракту. Если лондонский клуб решит подписать специалиста, то им придётся заплатить 10 млн фунтов. Но ситуация может измениться, если тренера привлекут более крупные клубы, такие как "Реал Мадрид".

Также "Тоттенхэм" рассматривает Марко Сильву из "Фулхэма" и Томаса Франка из "Брентфорда".

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Контракт Анге Постекоглу с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2027 года с возможностью продления.