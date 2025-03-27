  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм определился с главной целью по тренеру в случае ухода Постекоглу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм определился с главной целью по тренеру в случае ухода Постекоглу

Англия

Но большая конкуренция

Тоттенхэм определился с главной целью по тренеру в случае ухода Постекоглу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" определился с главной целью по тренеру в случае ухода Постекоглу.

По словам The Athletic, будущее Анге Постекоглу в долгосрочной перспективе под вопросом после этого сезона. Клуб стал подбирать кандидатов на замену.

Главная цель – тренер "Борнмута" Андони Ираола, у которого остался год по контракту. Если лондонский клуб решит подписать специалиста, то им придётся заплатить 10 млн фунтов. Но ситуация может измениться, если тренера привлекут более крупные клубы, такие как "Реал Мадрид".

Также "Тоттенхэм" рассматривает Марко Сильву из "Фулхэма" и Томаса Франка из "Брентфорда".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт Анге Постекоглу с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2027 года с возможностью продления.

По теме
yellow-arrow
Ноттингем Форест хочет подписать брата Беллингема
yellow-arrow
Арсенал планирует продлить контракт со своим молодым талантом
yellow-arrow
Форвард Челси летом может присоединиться к Баварии
Андони Ираола Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости